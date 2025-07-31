Зеленский потребовал конфисковать российские активы

Пришло время конфисковать активы России. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не просто заморозить их, конфисковать и использовать их в нужном мире, а не в войне», — написал он.

1 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью испанской газете Pais заявил, что западные страны незаконно заморозили российские активы.

29 июня заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что заморозка российских активов нанесла большой урон для финансовой системы Запада.

До этого стало известно, что в первом квартале 2025 года доходы от российских замороженных активов упали на 7,5%. Отмечается, что с момента заморозки депозитарий заработал от инвестирования заблокированных российских активов в виде процентных доходов только €1,47 млрд.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее сообщал, что Европейский союз потратит €900 млн от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины.

Ранее глава МИД Украины назвал Евросоюзу три способа давления на Россию.