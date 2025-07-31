На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский потребовал конфисковать российские активы

Зеленский заявил, что пришло время конфисковать российские активы
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Пришло время конфисковать активы России. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не просто заморозить их, конфисковать и использовать их в нужном мире, а не в войне», — написал он.

1 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью испанской газете Pais заявил, что западные страны незаконно заморозили российские активы.

29 июня заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что заморозка российских активов нанесла большой урон для финансовой системы Запада.

До этого стало известно, что в первом квартале 2025 года доходы от российских замороженных активов упали на 7,5%. Отмечается, что с момента заморозки депозитарий заработал от инвестирования заблокированных российских активов в виде процентных доходов только €1,47 млрд.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее сообщал, что Европейский союз потратит €900 млн от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины.

Ранее глава МИД Украины назвал Евросоюзу три способа давления на Россию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами