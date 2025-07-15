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Стало известно, когда ЕС обсудит использование активов РФ для военных поставок Украине

Каллас: в августе главы МИД ЕС обсудят возможности использования активов РФ
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Edgar Su/Reuters

В конце августа главы МИД ЕС обсудят возможности использования российских активов для финансирования военных поставок Украине. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Сегодня мы не обсуждали эту тему. Она будет обсуждаться <...> в конце августа», — сказал он.

До этого стало известно, что в первом квартале 2025 года доходы от российских замороженных активов упали на 7,5%. Отмечается, что с момента заморозки депозитарий заработал от инвестирования заблокированных российских активов в виде процентных доходов только €1,47 млрд.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее сообщал, что Евросоюз потратит €900 млн от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины.

Также Евросоюз перевел Украине €1 млрд в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Ранее Орешкин рассказал о последствиях заморозки российских активов.

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