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Зеленский призвал заблокировать «военную машину» России

Зеленский: нужно полностью заблокировать российскую военную машину
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Suzanne Plunkett/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров Киева поспособствовать блокировке российской оборонной промышленности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Нам нужно полностью заблокировать военную машину России — отрезать ее оружейную индустрию, ограничить ее доходы от энергоносителей и, наконец, направить все замороженные российские активы <...> в защиту от российской агрессии», — заявил глава украинского государства.

29 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшие недели пройдет синхронизация всех международных санкций против России. По его словам, позиция президента США Дональда Трампа по отношению к российской стороне является «реалистичной и твердой».

До этого американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

Ранее в США признали несостоятельность ультиматума Трампа по Украине.

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