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В США признали несостоятельность ультиматума Трампа по Украине

RS: ультиматум Трампа не окажет влияния на военное преимущество РФ на Украине
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Evelyn Hockstein/Reuters

Действия президента США Дональда Трампа, включая ультиматум Москве о сроках прекращения огня, не смогут значительно повлиять на ситуацию на поле боя в украинском конфликте. Об этом пишет американское аналитическое издание Reponsible Statecrft (RS).

Авторы публикации отметили, что установление любых сроков для прекращения огня никак не повлияет на стратегию России в украинском конфликте. В RS выразили уверенность, что РФ никогда не откажется от своего главного рычага влияния, а именно военного преимущества, а также доминирования на Украине без существенных уступок со стороны Киева и Запада.

Аналитики считают, что единственный выход в этой ситуации — это последовательная и творческая дипломатия, которая будет учитывать весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России.

До этого китайские аналитики Baijiahao обратили внимание на то, что реакция президента России Владимира Путина на ультиматум Трампа застигла Запад врасплох. В Китае отметили, что западных журналистов удивило отсутствие комментария Путина на слова Трампа. Вместо него с публичным заявлением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который кратко заявил, что РФ приняла к сведению ультиматум Трампа, и что у России, живущей под санкциями много лет, выработан к ним иммунитет.

Ранее сенатор Грэм предупредил Россию, что США хотят поставить ее на колени.

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