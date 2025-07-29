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Медведев резко ответил сенатору Линдси Грэму на заявление по Украине

Медведев ответил Грэму, что не ему и не Трампу говорить, когда вести переговоры
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Не сенатору США Линдси Грэму и не президенту Дональду Трампу решать, когда начинать и заканчивать переговоры по урегулированию на Украине, Россия должна достичь всех целей военной операции. Об этом в соцсети X заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая Грэму.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции», — отметил он.

Медведев посоветовал Грэму и Трампу работать «ради Америки прежде всего».

Дональд Трамп 28 июля заявил, что больше не будет вести «приятные беседы» по телефону с Владимиром Путиным и уменьшил срок для заключения мирного соглашения по Украине до 10-12 дней. Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за «четкую позицию и выраженную решимость». При этом в Москве заявили, что «дедлайнами конфликт не решить», а любой ультиматум — это «шаг к войне».

Ранее Медведев посоветовал европейцам «вздернуть бешеную бабку Урсулу» после сделки с США.

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Переговоры о мире на Украине
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