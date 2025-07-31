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На Украине высказались после слов Трампа о России и Индии

«Страна.ua»: заявления Трампа в адрес РФ и Индии связаны с провалом политики США
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Nathan Howard/Reuters

Жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Индии и России связаны с неспособностью Вашингтона повлиять на отношения Москвы и Нью-Дели. Такое мнение выразили в украинском издании «Страна.ua».

«Вашингтону пока не удалось договориться с Дели о прекращении закупок российских энергоносителей», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что в связи с этим США решили использовать метод жесткого давления на Индию, чтобы поменять их позицию.

Также в издании привели слова министра финансов США Скотта Бессента, который обратил внимание на то, что крупнейший покупатель российских энергоносителей Китай не будет от них отказываться даже под угрозой вторичных пошлин в 100%. Он отметил, что если аналогичную позицию займет второй по величине импортер российской нефти Индия, то Москва практически не почувствует последствий вторичных санкций Трампа.

30 июля представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал угрозы Трампа ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров. Дипломат заявил, что Китай будет следовать своим интересам в политике энергетической безопасности, дав понять, что КНР будет закупать нефть и газ у РФ даже в случае введения США вторичных санкций.

Кроме того, Го Цзякунь напомнил Трампу, что в тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление со стороны США не решат проблем.

Ранее Индия резко ответила на требования Запада не покупать российскую нефть.

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