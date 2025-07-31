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Экс-посол США раскритиковал Трампа за угрозы России

Экс-посол США Макфол назвал большой ошибкой Трампа невыполнение угроз России
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп угрожает России и не выполняет свои угрозы, это одна из самых больших ошибок в дипломатии. Такое мнение бывший посол США в России Майкл Макфол выразил в статье для Foreign Policy (FP).

Дипломат рассказал, что в Стэнфордском университете, где он учился, преподавал Джордж Шульц, занимавший должность государственного секретаря при бывшем президенте Рональде Рейгане (1981 — 1989 годы). По словам Макфола, Шульц всегда говорил, что нельзя целиться оружием в людей, если не готов выстрелить.

Экс-посол подчеркнул, что угрозы президента США должны вызывать доверие, нельзя проводить красные линии без готовности действовать.

«И я беспокоюсь, что Трамп наставил на них ружье, но не готов стрелять», — написал Макфол.

По его мнению, это подрывает доверие к Соединенным Штатам не только на Украине, но и во всем мире.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее сообщалось, что реакция Путина на ультиматум Трампа застигла Запад врасплох.

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