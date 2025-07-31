Трамп выступил против ведения бизнеса с Россией

Соединенные Штаты почти не сотрудничают с Россией в деловой сфере. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, выступая за сохранение такого положения дел.

Комментируя тарифы в отношении Индии, американский лидер отметил, что США «очень мало» сотрудничают с Индией, как и с Россией.

«У нас очень мало бизнеса с Индией, их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнеса друг с другом. Давайте оставим все как есть», — заявил он.

До этого Трамп заявил, что США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии вдобавок к импортным пошлинам за торговлю с Россией. Он отметил, что в Индии действуют «одни из самых высоких импортных пошлин в мире». Президент США подчеркнул, что готов существенно снизить их, однако нужно посмотреть, как пройдут переговоры.

30 июля Трамп объявил о введении 25%-ных импортных пошлин на товары из Индии с 1 августа. Свое решение глава Белого дома объяснил «торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой».

Ранее в Белом доме объяснили введение пошлин против Индии.