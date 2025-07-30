СМИ заявили, что власть Зеленского осталась без «мозгового центра»

Власть украинского лидера Владимира Зеленского утратила «мозговой центр» после убийства юриста, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Сразу после убийства (Портнова – «Газета.Ru») в политических кругах заговорили о том, что вертикаль Зеленского потеряла мозговой центр», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как отмечается, заместитель главы офиса Зеленского Олег Татаров в этой связи потерял большую часть влияния на ситуацию на Украине.

До этого украинский парламентарий Ярослав Железняк заявлял, что застреленный в Испании юрист Андрей Портнов незадолго до смерти встречался на Украине с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

52-летнего Портнова, который был экс-советником бывшего президента Украины Виктора Януковича, 21 мая застрелили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. По имевшимся данным, чиновник был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Портнов был оправдан, однако украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с Россией.

По данным испанской газеты El Pais, в нападении на Портнова принимали участие два-три человека. В этот момент экс-советник Януковича находился за рулем автомобиля.

Ранее украинский блогер заявил о наличии у убитого Портнова компромата на Зеленского.