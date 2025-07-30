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Арабские страны впервые призвали ХАМАС отказаться от власти в Газе

Арабские страны призвали ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арабские страны впервые призвали радикальное палестинское движение ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа. Об этом сообщает France 24.

По данным телеканала, 17 стран-членов Евросоюза и Лиги арабских государств (ЛАГ) поддержали декларацию, согласованную на конференции ООН по возобновлению процесса создания двух государств для Израиля и Палестины. Документ был одобрен, в том числе, Катаром, Саудовской Аравией и Египтом.

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в декларации.

28 июля газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе обозначит путь к признанию палестинского государства. По данным издания, этот шаг связан с растущим давлением со стороны правящей Лейбористской партии, которую возглавляет глава британского кабмина.

Ранее в Совфеде России рассказали о том, как пытаются «тушить» конфликт на Ближнем Востоке.

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