В Совфеде России рассказали о том, как пытаются «тушить» конфликт на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке пытаются «тушить бензином ракетных ударов» вместо выполнения резолюций Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Выступая на открытии второго дня Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, она подчеркнула, что любой конфликт возникает в результате накопившихся проблем и противоречий.

«Без устранения причин он вспыхнет снова, как на Ближнем Востоке, где многолетнее противостояние пытаются тушить бензином ракетных ударов вместо выполнения известных резолюций Совета Безопасности ООН», — сказала Матвиенко.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении осенью официально признать Палестинское государство, если Израиль не остановит военную операцию в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение радикального движения.

Ранее Трамп отреагировал на заявление Нетаньяху об отсутствии голода в Газе.