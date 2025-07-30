На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде России рассказали о том, как пытаются «тушить» конфликт на Ближнем Востоке

Матвиенко: ближневосточный конфликт пытаются «тушить бензином ракетных ударов»
true
true
true
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Конфликт на Ближнем Востоке пытаются «тушить бензином ракетных ударов» вместо выполнения резолюций Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Выступая на открытии второго дня Шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, она подчеркнула, что любой конфликт возникает в результате накопившихся проблем и противоречий.

«Без устранения причин он вспыхнет снова, как на Ближнем Востоке, где многолетнее противостояние пытаются тушить бензином ракетных ударов вместо выполнения известных резолюций Совета Безопасности ООН», — сказала Матвиенко.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении осенью официально признать Палестинское государство, если Израиль не остановит военную операцию в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение радикального движения.

Ранее Трамп отреагировал на заявление Нетаньяху об отсутствии голода в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами