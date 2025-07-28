Премьер Британии представит план по признанию Палестины

Премьер Британии на этой неделе представит план по признанию Палестины

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на этой неделе обозначит путь к признанию палестинского государства. Об этом сообщила британская газета The Times.

После переговоров с президентом США Дональдом Трампом британский премьер проведет экстренное заседание кабинета министров, чтобы представить свой план мирного урегулирования для Ближнего Востока.

Этот шаг связан с растущим давлением со стороны правящей Лейбористской партии, которую возглавляет Стармер. По информации газеты, семь членов правительства давят на премьера, чтобы он признал палестинское государство, выполнив таким образом обещание, которое содержится в предвыборной программе Лейбористской партии. С ней она вернулась к власти в июле 2024 года после победы на всеобщих выборах.

Глава кабмина Британии представит этот план союзникам, включая США и арабские государства, в ближайшие дни, признавая «неотъемлемое право палестинцев на создание собственного государства», пишет The Times.

24 июля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен официально признать государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что в данный момент существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя это заявление, сообщил, что американские власти решительно отвергают решение Франции признать Палестину.

Ранее в ООН выразили готовность поддержать палестинцев в строительстве государства.