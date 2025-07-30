Американский сенатор обратился к России с угрозами

Сенатор Грэм: Трамп намерен ввести пошлины против покупателей нефти и газа из РФ

Американский сенатор Линдси Грэм написал в соцсети X о намерении президента США Дональд Трамп ввести торговые пошлины в отношении стран, покупающих нефть и газ у РФ.

В сообщении он обращается в России, говоря, что она научилась обходить санкции и адаптировалась к ним.

«Но, похоже, ты (Россия. — «Газета.Ru») не поняла, что Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины против стран, которые покупают твои нефть и газ, тем самым поддерживая твою военную машину», — написал сенатор.

По словам Грэма, подавляющее большинство американских конгрессменов, как от республиканской партии, так и от демократической, готовы поддержать эту инициативу главы государства.

29 июля Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу 8 августа. Американский лидер заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о новых санкциях против России.