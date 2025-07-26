На Запорожской АЭС объявили о высоком уровне ядерной угрозы из-за атак ВСУ

Угроза ядерной безопасности в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар оценивается как крайне высокая. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции.

«Угроза ядерной безопасности, создаваемая такими атаками, остается крайне высокой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЗАЭС добавили, что присутствие представителей Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) на ядерном объекте имеет ключевое значение, поскольку таким образом можно зафиксировать преступные атаки, подчеркивая иъ чрезвычайную опасность.

В пресс-службе станции добавили, что представителям МАГАТЭ были продемонстрированы последствия удара по пожарной части объекта, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки. Кроме того, сотрудникам агентства показали места ударов в городе Энергодар.

Накануне дрон ВСУ сбросил боеприпас на автомобильную стоянку около пожарной части Запорожской атомной электростанции. В пресс-службе станции рассказали, что в результате украинской атаки были повреждены семь гражданских автомобилей, которые были припаркованы на стоянке. Кроме того, на прилегающей территории загорелась сухая растительность, пожар возник рядом с теплотрассой.

Ранее в Запорожской области после атаки украинских БПЛА произошло частичное отключение света.