В МАГАТЭ не зафиксировали повышения радиационного фона на Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировали повышения радиационного фона на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«Группа [инспекторов] МАГАТЭ на <...> Запорожской АЭС подтвердила, что на объекте не зафиксировано повышения уровня радиации», — сказал он.

26 июля пресс-служба атомной станции сообщила, что угроза ядерной безопасности в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар оценивается как крайне высокая.

В пресс-службе станции добавили, что представителям МАГАТЭ были продемонстрированы последствия удара по пожарной части объекта, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки. Кроме того, сотрудникам агентства показали места ударов в городе Энергодар.

До этого дрон ВСУ сбросил боеприпас на автомобильную стоянку около пожарной части Запорожской атомной электростанции. Сообщалось, что в результате украинской атаки были повреждены семь гражданских автомобилей, которые были припаркованы на стоянке. Кроме того, на прилегающей территории загорелась сухая растительность, пожар возник рядом с теплотрассой.

Ранее в Запорожской области после атаки украинских БПЛА произошло частичное отключение света.