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В МАГАТЭ не зафиксировали повышения радиационного фона на Запорожской АЭС

Гросси: инспекторы не нашли на Запорожской АЭС повышения радиационного фона
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РИА Новости

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировали повышения радиационного фона на Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«Группа [инспекторов] МАГАТЭ на <...> Запорожской АЭС подтвердила, что на объекте не зафиксировано повышения уровня радиации», — сказал он.

26 июля пресс-служба атомной станции сообщила, что угроза ядерной безопасности в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар оценивается как крайне высокая.

В пресс-службе станции добавили, что представителям МАГАТЭ были продемонстрированы последствия удара по пожарной части объекта, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки. Кроме того, сотрудникам агентства показали места ударов в городе Энергодар.

До этого дрон ВСУ сбросил боеприпас на автомобильную стоянку около пожарной части Запорожской атомной электростанции. Сообщалось, что в результате украинской атаки были повреждены семь гражданских автомобилей, которые были припаркованы на стоянке. Кроме того, на прилегающей территории загорелась сухая растительность, пожар возник рядом с теплотрассой.

Ранее в Запорожской области после атаки украинских БПЛА произошло частичное отключение света.

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