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Глава МАГАТЭ может посетить Россию в сентябре

Постпред РФ в Вене Ульянов: визит Гросси в Россию можно ожидать в конце сентября
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Следующий визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, возможно, произойдет в конце сентября. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

Он отметил, что в это время в РФ будет широко отмечаться 80-летие атомной отрасли.

«Обычно они (межведомственные консультации РФ и МАГАТЭ) проходят раз в 3-4 месяца. В данном случае четыре месяца примерно приходятся на конец сентября, когда у нас в стране будет отмечаться 80-летие атомной отрасли, и когда Гросси, скорее всего, приедет в Москву», — сказал Ульянов.

При этом он добавил, что пока не уверен, что в рамках этих торжественных мероприятий будет время «для деловых консультаций по конкретике и обстановке на Запорожской атомной станции».

«Эта тема пока не обсуждалась», — заключил он.

До этого Михаил Ульянов обсудил с Гросси вопросы, связанные с Ираном и Украиной.

Ранее в МАГАТЭ заявили о правильном решении Украины передать ядерное оружие РФ в 90-е.

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