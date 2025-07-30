Названы последствия новых санкций США против России

Экономист Сакс: санкции США против РФ не будут эффективны, приведут к эскалации

Возможные новые санкции США против России не будут эффективными, они лишь приведут к обострению отношений Москвы и Вашингтона и будут крайне опасным шагом Белого дома. Об этом РИА Новости заявил американский экономист Джеффри Сакс.

«Если санкции действительно будут применены, это станет эскалацией конфликта и, следовательно, крайне опасным шагом. Я не считаю, что они будут эффективными», — подчеркнул он.

По оценке специалиста, Россия в случае введения против нее дополнительных санкций все равно найдет способы продажи своих энергоносителей.

Кроме того, как отметил Сакс, новые санкции против Москвы могут негативно повлиять на американскую внешнюю политику.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным. В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Однако 28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней. Он отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Картаполов высказался об ультиматуме Трампа Путину.