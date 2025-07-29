Картаполов высказался об ультиматуме Трампа Путину

Ультиматумы президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину не изменят целей СВО. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов в интервью для РИА Новости.

«Трамп пускай ультиматумы своим подшефным ставит, нам его ультиматумы абсолютно до фонаря, у нас есть наш президент, верховный главнокомандующий, как он скажет, так и будет», — заявил депутат.

По словам Картаполова, цели СВО поставил Путин, и только он может их изменить, а волноваться о влиянии ультиматума на отношения США и России не стоит, поскольку этих отношений «и так нет».

До этого Трамп признался, что его разочаровывает отсутствие ответа России на ультиматум по Украине, это разочаровывает.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

Ранее Трамп заявил, что остановил пять войн.