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Путин назвал ключевой фактор для продвижения СВО

Путин: патриотизм является ключевым фактором для продвижения СВО
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал патриотический настрой ключевым фактором продвижения специальной военной операции (СВО) на Украине. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

«Да, это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО — вообще по всем направлениям, по направлениям развития и укрепления российской государственности», — отметил российский лидер во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

27 июня Путин заявил, что Россия хочет завершить СВО с нужным для себя результатом, для чего и рассчитаны ее траты на вооружение.

До этого президент РФ отметил, что цель и смысль специальной военной операции на Украине кроются в отстаивании интересов российского народа. Путин подчеркнул, что в рамках урегулирования конфликта необходимо достичь достижения долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей, проживающих в регионе.

Ранее Путин призвал добиваться целей СВО.

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