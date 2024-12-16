Путин призвал добиваться целей СВО

Россия должна добиваться своих целей в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны, стенограмму мероприятия публикует сайт Кремля.

Путин также призвал оперативно внедрять опыт спецоперации в боевую подготовку российских войск, а также в программы обучения в военных вузах.

«Надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу», — заявил глава государства.

Кроме того, российский лидер напомнил, что опыт СВО должен учитываться при определении приоритетных направлений для развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также отечественного оружия и техники, тактики их использования.

В ходе заседания президент РФ также заявил, что планы США по размещению ракет средней дальности в мире вызывают обеспокоенность, в связи с чем Россия принимает меры для обеспечения безопасности.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу для России.