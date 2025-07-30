Трамп подтвердил введение пошлин США для 14 стран с 1 августа без отсрочек

США введут пошлины для 14 стран 1 августа без каких-либо отсрочек. Об этом в соцсети X сообщил американский президент Дональд Трамп, подтверждая ранее объявленные сроки.

«Крайний срок 1 августа неизменен и продлеваться не будет. Важный день для Америки!» — написал президент США.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным. В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Однако 28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней. Он отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что власти следят за заявлениями Трампа. На вопрос журналиста, готовится ли Россия к новым ограничениями, Песков ответил, что страна давно живет под санкциями, и экономика функционирует.

Ранее в США призвали Трампа ужесточить риторику в адрес России.