Советник офиса Нетаньяху раскритиковал заявление 25 стран по Газе

Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что призыв ряда стран к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи является «несправедливым и вредным», а также подрывает переговорный процесс, поскольку в нем отсутствует осуждение палестинского движения ХАМАС или какое-либо давление на него. Об этом пишет РИА Новости.

Гендельман отметил, что совместное заявление, не содержащее ни слова о давлении на ХАМАС, является не только несправедливым, но и вредным. Он выразил мнение, что такое заявление подрывает переговорный процесс, укрепляя у ХАМАС чувство безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание конфликта.

По словам чиновника, Израиль с уважением относится к международным усилиям, направленным на прекращение войны и освобождение заложников, однако считает, что данное совместное заявление группы стран не является помощью, а, напротив, вводит в заблуждение, подавая ХАМАС неверный и опасный сигнал.

Советник канцелярии премьера Израиля добавил, что заявление полностью игнорирует очевидный факт: ХАМАС является единственным препятствием на пути к достижению соглашения. Он подчеркнул, что именно ХАМАС развязал эту войну, удерживает заложников и срывает все попытки прекращения огня, отвергая четкие и справедливые предложения, которые Израиль неоднократно принимал.

До этого главы МИД 25 стран, большинство из которых находятся в Европе, подписали заявление с призывом к немедленному прекращению войны в Газе и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав.

21 июля ХАМАС согласился на сделку с Израилем.

Ранее в Израиле выразили беспокойство из-за связей РФ и Ирана.