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В Израиле высказались о возможном прекращении огня в Газе

МИД Израиля: давление на страну подрывает шансы на прекращение огня в Газе
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Shang Hao/Xinhua/Global Look Press

Международное давление на Израиль не изменит его политику, оно лишь подрывает шансы на прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, передает ТАСС.

«Никакая внешняя сила не заставит Израиль пожертвовать своей безопасностью. Мы всегда открыты для конструктивного диалога, но давление на нас не сработает», — сказал глава МИД Израиля.

До этого спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил о решении американских властей отозвать свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который якобы не свидетельствует о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа.

22 июля советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман назвал «несправедливым и вредным» призыв ряда стран к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи. Он выразил мнение, что такое заявление подрывает переговорный процесс, укрепляя у ХАМАС чувство безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание конфликта.

Ранее в Израиле заявили, что ХАМАС выдвигает невыполнимые условия на переговорах.

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