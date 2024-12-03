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Гендиректор «Нафтогаза» стал министром национального единства Украины

Глава «Нафтогаза» Чернышов назначен министром национального единства Украины

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Верховная рада Украины назначила руководителя компании «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышова вице-премьером и главой будущего министерства национального единства. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что на Украине хотят создать новый орган власти — министерство национального единства, но не уточнил, какие именно функции оно будет выполнять. Пункт о создании такого министерства содержится в так называемом «плане стойкости Украины».

«Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Украины. Начало восхождения на должность премьера. За — 237», — написал Железняк.

Алексей Чернышов с ноября 2022 года является председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». До этого занимал пост министра развития общин и территорий Украины (2020-2022) и председателя Киевской областной государственной администрации (2019-2020).

Ранее глава «Нафтогаза Украины» заявил, что страна имеет коррупционную репутацию.

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