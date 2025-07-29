На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о моральном и политическом «обнулении» Зеленского

«Страна»: Зеленского хотят морально и политически обнулить по делу НАБУ и САП
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украинского лидера Владимира Зеленского стремятся «обнулить» морально и политически по делу о независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые могут контролироваться западными спецслужбами. Об этом со ссылкой на источники пишет издание «Страна».

«Конечная цель удара – «обнулить» Зеленского и морально, и политически. Побудив его согласиться либо на роль «свадебного генерала» при «правительстве национального единства» (подобные планы уже обсуждаются публично), либо уйти», — говорится в сообщении издания.

Как пишет «Страна», непосредственной причиной для наката властей Украины на антикоррупционные органы стала информация о том, что против одного из ближайших соратников Зеленского и его бизнес-партнера Тимура Миндича готовится уголовное дело. Отмечается, что у НАБУ есть записи прослушки в квартире Миндича, на которых запечатлен и голос самого Зеленского.

Источники «Страны» предполагают, что прослушка в квартире Миндича могла быть установлена, когда проводился ремонт в квартире украинского олигарха Геннадия Боголюбова этажом ниже квартиры Миндича.

Сейчас в качестве главного коррупционного скандала всплыло дело Миндича, констатирует издание. Это показывает, что главной целью антикоррупционного процесса оказался сам президент Украины.

«Цель – конкретно Зеленский», — подытоживает «Страна».

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского «пьедестала демократии».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами