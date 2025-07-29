«Страна»: Зеленского хотят морально и политически обнулить по делу НАБУ и САП

Украинского лидера Владимира Зеленского стремятся «обнулить» морально и политически по делу о независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые могут контролироваться западными спецслужбами. Об этом со ссылкой на источники пишет издание «Страна».

«Конечная цель удара – «обнулить» Зеленского и морально, и политически. Побудив его согласиться либо на роль «свадебного генерала» при «правительстве национального единства» (подобные планы уже обсуждаются публично), либо уйти», — говорится в сообщении издания.

Как пишет «Страна», непосредственной причиной для наката властей Украины на антикоррупционные органы стала информация о том, что против одного из ближайших соратников Зеленского и его бизнес-партнера Тимура Миндича готовится уголовное дело. Отмечается, что у НАБУ есть записи прослушки в квартире Миндича, на которых запечатлен и голос самого Зеленского.

Источники «Страны» предполагают, что прослушка в квартире Миндича могла быть установлена, когда проводился ремонт в квартире украинского олигарха Геннадия Боголюбова этажом ниже квартиры Миндича.

Сейчас в качестве главного коррупционного скандала всплыло дело Миндича, констатирует издание. Это показывает, что главной целью антикоррупционного процесса оказался сам президент Украины.

«Цель – конкретно Зеленский», — подытоживает «Страна».

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского «пьедестала демократии».