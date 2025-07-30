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В США призвали Трампа ужесточить риторику в адрес России

NYT: в США призвали Трампа дать понять России, что она не выиграет на Украине
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркаш призвала президента Дональда Трампа показать России, что Москва якобы «не победит» на Украине. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

«Фаркаш… заявила, что у г-на Трампа «много козырей в рукаве»… Фаркаш заявила, что Трампу необходимо дать понять, что Россия не может выиграть войну в военном отношении», — говорится в сообщении издания.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным. В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Однако 28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней. Он отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Картаполов высказался об ультиматуме Трампа Путину.

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Переговоры о мире на Украине
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