Песков рассказал, к чему готовятся в Москве после заявлений Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что власти следят за заявлениями президента США Дональда Трампа.

На вопрос журналиста, готовится ли Россия к новым ограничениями, Песков ответил, что страна давно живет под санкциями, и экономика функционирует.

«Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. <...> Определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет, и мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа», — поделился Песков.

До этого председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что ультиматумы президента США Дональда Трампа далеко не эффективные способы решения конфликтов.

По словам Матвиенко, адресовать ультиматумы нужно Киеву, потому что именно украинская сторона срывает мирные переговоры.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным. В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней. Он отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Картаполов высказался об ультиматуме Трампа Путину.