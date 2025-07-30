На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия запросит данные у Турции о найденном теле россиянина

Генконсульство РФ в Стамбуле запросит данные о найденном теле россиянина
true
true
true
close
Murad Sezer/Reuters

Генеральное консульство России в Стамбуле готовит официальный запрос в правоохранительные органы Турции для получения информации о теле гражданина, предположительно имеющего российское гражданство, 20-летнего Усмана Амриева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство.

«Работа ведется через консульский отдел. При подтверждении информации будет оказана необходимая помощь», — уточнили в генконсульстве.

Тело студента местного университета было обнаружено 28 июля в лесистой зоне района Сарыер. При нем найдены документы, записка на русском языке и личные вещи. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что несколько турецких СМИ сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул во время отдыха в городе Бодрум. Позже Кадыров выложил фото. На снимке можно заметить, что он находится не в больничной палате, и его самочувствие является удовлетворительным. Вместе с ним за столом сидит его сын Ахмат, занимающий пост министра спорта Чечни. На опубликованном снимке мужчины играют в шахматы.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция накроет «стол мира».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами