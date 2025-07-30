Россия запросит данные у Турции о найденном теле россиянина

Генеральное консульство России в Стамбуле готовит официальный запрос в правоохранительные органы Турции для получения информации о теле гражданина, предположительно имеющего российское гражданство, 20-летнего Усмана Амриева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство.

«Работа ведется через консульский отдел. При подтверждении информации будет оказана необходимая помощь», — уточнили в генконсульстве.

Тело студента местного университета было обнаружено 28 июля в лесистой зоне района Сарыер. При нем найдены документы, записка на русском языке и личные вещи. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что несколько турецких СМИ сообщили, что глава Чечни Рамзан Кадыров чуть не утонул во время отдыха в городе Бодрум. Позже Кадыров выложил фото. На снимке можно заметить, что он находится не в больничной палате, и его самочувствие является удовлетворительным. Вместе с ним за столом сидит его сын Ахмат, занимающий пост министра спорта Чечни. На опубликованном снимке мужчины играют в шахматы.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция накроет «стол мира».