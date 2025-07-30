Захарова высказалась о возможном новом члене НАТО

Власти Австрии, заявляя о намерении вступить в Североатлантический альянс, просто пренебрегают мнением своих граждан. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глава австрийского внешнеполитического ведомства, делая такие заявления, оскорбляет население своей же страны, подавляющее количество граждан которой, более 70%, выступает за сохранение внеблокового статуса», — напомнила она.

Для европейских стран, указала она, стало нормой пренебрегать мнением собственных избирателей.

До этого бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что Россия как правопреемница СССР имеет право наложить вето на вступление Австрии в НАТО.

Экс-дипломат напомнила, что с 1945 по 1955 годы Австрия находилась под оккупацией Великобритании, Франции, США и СССР. По ее словам, в 1952–1953 годах Москва предложила превратить Австрию в нейтральную страну по примеру Швейцарии.

Глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что страна готова обсуждать вопрос о вступлении в Североатлантический альянс из-за «внешней политики России», до этого страна сохраняла нейтралитет по отношению к РФ. Зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов рассказал «Газете.Ru», что Австрия вряд ли решится вступить в НАТО.

Ранее в Австрии назвали визит Зеленского «унижением» для страны.