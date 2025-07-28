Кнайсль: РФ как преемница СССР вправе не допустить вступления Австрии в НАТО

Россия как правопреемница СССР имеет право наложить вето на вступление Австрии в НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Экс-дипломат напомнила, что с 1945 по 1955 годы Австрия находилась под оккупацией Великобритании, Франции, США и СССР. По ее словам, в 1952–1953 годах Москва предложила превратить Австрию в нейтральную страну по примеру Швейцарии.

По мнению Кнайсль, госдоговор о восстановлении независимой и демократической Австрии, подписанный Великобританией, Францией, США и СССР 15 мая 1955 года, является правовой основой нейтралитета, который затем был оформлен австрийским парламентом осенью 1955 года».

Экс-глава МИД утверждает, что сегодня парламент Австрии не может просто так отменить нейтралитет и объявить о вступлении страны в НАТО. По ее словам, необходимо учитывать роль четырех союзников, подписавших договор 1955 года, в том числе России.

Кнайсль добавила, что вопрос об отказе Австрии от нейтралитета, поднятый нынешним министром иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер, стоит на повестке дня уже достаточно давно — около 25 лет.

Ранее Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после его слов о русских солдатах.