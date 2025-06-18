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В Австрии назвали визит Зеленского унижением и дискредитацией нейтралитета страны

Политик Поппель: визит Зеленского в Австрию дискредитировал ее нейтралитет
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Leonhard Foeger/Reuters

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Австрию стал унижением для страны и дискредитацией ее нейтралитета. Об этом РИА Новости заявил австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель.

По его словам, визит Зеленского и его прием на высоком государственном уровне по-настоящему унизил Австрию и дискредитировал ее нейтральный статус.

Политик выразил мнение, что подобными визитами «враждебные силы» хотят «обнулить» нейтральный статус Австрии и втянуть ее в геополитическую авантюру с противостоянием Москве.

Поппель отметил, что Запад сейчас использует Украину, ее территорию и население в качестве прокси-войск против суверенной Российской Федерации.

16 июня сообщалось, что австрийские правые потребовали разъяснений касательно визита Зеленского в страну.

В тот же день президент Украины прибыл в Вену и встретился с главой Австрии Александром Ван дер Белленом.

Ранее Зеленский бросил под дождем свою жену в Вене.

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