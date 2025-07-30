В МИД РФ пригрозили Норвегии ответом на ограничения против российских рыболовов

Норвежские власти нарушают обязательства, предусмотренные соглашениями с РФ, когда вводят санкции против российских рыболовов, и Москва даст ответ на агрессивную политику Осло. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Налицо грубое пренебрежение со стороны Норвегии выполнением своих обязательств в рамках действующих двусторонних соглашений. <...> Подобные недружественные действия Осло не останутся без надлежащего ответа с нашей стороны», — сказала дипломат.

В июле Норвегия ввела санкции против российских рыбопромысловых компаний Norebo и Murman Seafood. В Осло объяснили введение санкций защитой национальных интересов и безопасности и ответом на «гибридную деятельность» России. Норвежские власти заявили, что указанные компании ведут разведку подводной инфраструктуры в морских районах Норвегии и стран-союзников.

Накануне временного поверенного Норвегии вызвали в МИД России и вручили ему ноту протеста из-за ограничений.

Ранее в Совфеде РФ назвали последствия антироссийских санкций Трампа.