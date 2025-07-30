В Совфеде РФ назвали последствия антироссийских санкций Трампа

Последствия санкций, которые президент США Дональд Трамп планирует ввести против России, ударят и по самим Соединенным Штатам. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Нефть рванула вверх только из-за обещаний Трампа ввести вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть и газ. Если же он введет эти санкции на деле, она подорожает еще больше», — написал Пушков.

По его мнению, американский лидер «напрасно от этого отмахивается».

Вчера Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков. Он подчеркнул, что в США много нефти, добычу которой можно увеличить «еще больше». Президент добавил, что в настоящее время нефть стоит дешево.

Во вторник Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума об окончании конфликта России и Украины следует отсчитывать с 29 июля. Он посетовал, что российский лидер Владимир Путин никак не отреагировал на его угрозы, и заявил, что не знает, как повлияют на РФ его предостережения. Ранее Трамп обещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители, к началу осени, но неожиданно сократил срок выполнения своих условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе заявили, что США учли негативные последствия новых антироссийских санкций.