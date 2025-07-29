Временного поверенного по делам Норвегии вызвали в МИД России

Временного поверенного Норвегии вызвали в МИД России и вручили ноту протеста из-за ограничений против рыболовных судов российских компаний. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«29 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в России Р.А.Йохансен», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ему вручили ноту из-за неправомерных ограничений норвежской стороны в отношении рыболовных судов российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд». В сообщении говорится, что компании осуществляли промысел в исключительной экономической зоне Норвегии согласно правительственному двустороннему соглашению от 1976 года.

Введенные ограничения являются грубым нарушением договоренности, добавили в МИД. В публикации отмечается, что безответственные действия Осло могут привести к обрушению всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и оказать негативное влияние на страны.

В начале июля на сайте правительства Норвегии объяснили введение санкций защитой национальных интересов и безопасности и ответом на «гибридную деятельность» России. Правительство сослалось на данные ЕС, согласно которым, Norebo и Murman Seafood ведут разведку подводной инфраструктуры в морских районах Норвегии и стран-союзников.

Ранее посол РФ заявил о желании Запада контролировать морские маршруты.