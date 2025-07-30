В Кремле рассказали о предстоящем визите короля Малайзии

Песков: тем для переговоров Путина с королем Малайзии будет много

Россия придает большое значение отношениям с Малайзией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что король Малайзии Ибрагим ибни султан Искандар планирует посетить Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Действительно, такие контакты готовятся», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что двусторонние отношения с Малайзией — это то, чему Москва придает большое значение. Песков, говоря о повестке встречи Путина и короля Малайзии, отметил, что «тем для переговоров будет много».

19 июля сообщалось, что король Малайзии в августе посетит с государственным визитом Россию. Также сообщалось, что брифинг королевской протокольной службы по вопросу предстоящего визита состоялся во дворце Истана Негара — официальной монаршей резиденции в Куала-Лумпуре. По данным издания, на мероприятии присутствовал посол России в Малайзии Наиль Латыпов.

В мае в Москве состоялись переговоры президента России и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Глава правительства королевства заявил, что в ходе переговоров с российским лидером были затронуты вопросы образования, продовольствия, безопасности, технологий и защиты.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».