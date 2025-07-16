Стало известно, когда верховный глава Малайзии посетит Россию

Верховный правитель Малайзии Ибрагим ибни султан Искандар в августе посетит с государственным визитом Россию. Об этом сообщает газета The Star.

Отмечается, что брифинг королевской протокольной службы по вопросу предстоящего визита состоялся во дворце Истана Негара — официальной монаршей резиденции в Куала-Лумпуре. По данным издания, на мероприятии присутствовал посол России в Малайзии Наиль Латыпов.

В мае в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Премьер Малайзии заявил, что в ходе переговоров с российским лидером были затронуты вопросы образования, продовольствия, безопасности, технологий и защиты.

Также он выразил намерение расширить экспорт с высокой добавленной стоимостью в Россию, такой как медицинские приборы, солнечные панели и строительные материалы, одновременно укрепляя торговлю товарами какао и пальмовым маслом.

По итогам переговоров Путин заявил о проработке открытия прямого авиасообщения между РФ и Малайзией. Это будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов, добавил он.

Ранее сообщалось, что Малайзия готова предложить России «особые отношения».