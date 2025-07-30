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Матвиенко призвала Трампа адресовать ультиматумы Украине

Матвиенко: ультиматумы Трампа далеко не эффективные способы решения конфликтов
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РИА Новости

Ультиматумы президента США Дональда Трампа далеко не эффективные способы решения конфликтов. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в комментарии «Интерфаксу».

«Ультиматумы, как это называют журналисты, это далеко не эффективные способы разрешения конфликтов, серьезных противоречий», — заявила она.

По словам Матвиенко, адресовать ультиматумы нужно Киеву, потому что именно украинская сторона срывает мирные переговоры.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным. В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Однако 28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней. Он отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Картаполов высказался об ультиматуме Трампа Путину.

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