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Трамп сообщил, что Си Цзиньпин хочет пригласить его в Китай

Трамп: Си Цзиньпин хочет, чтобы я отправился в Китай
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Alex Brandon/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин хочет пригласить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Китай. Об этом сам американский лидер заявил в беседе с Breitbart News.

«[Си Цзиньпин] хочет, чтобы я отправился туда [в Китай], а он приедет сюда [в США]», — сказал Трамп.

В середине июля британская газета The Times сообщила, что Трамп, Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Китае в начале сентября на торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что администрация Трампа ведет переговоры с руководителями крупных американских компаний, чтобы оценить заинтересованность бизнесменов в возможной поездке в Китай в этом году. По данным журналистов, визит Трампа в Китай может состояться в октябре 2025 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Малайзии.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа.

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