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Матвиенко назвала мирные переговоры причиной продолжения СВО

Матвиенко: РФ продолжит СВО, пока Киев не осознает необходимость переговоров
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РИА Новости

Россия продолжит выполнять задачи специальной военной операции на Украине до тех пор, пока Киев не осознает необходимость переговоров. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам в Женеве во время шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, передает РИА Новости.

«Мы и дальше будем предпринимать все усилия, чтобы добиваться мирных переговоров», — подчеркнула парламентарий.

29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума об окончании конфликта России и Украины следует отсчитывать с сегодняшнего дня, 29 июля. Американский лидер посетовал, что Владимир Путин никак не отреагировал на его угрозы, и заявил, что не знает, как повлияют на РФ его предостережения. Ранее Трамп обещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители, к началу осени, но в понедельник неожиданно сократил срок выполнения своих условий.

Ранее россиян призвали не ждать доллар по 150 рублей из-за ультиматума Трампа.

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Переговоры о мире на Украине
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