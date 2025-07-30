Матвиенко назвала мирные переговоры причиной продолжения СВО

Россия продолжит выполнять задачи специальной военной операции на Украине до тех пор, пока Киев не осознает необходимость переговоров. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам в Женеве во время шестой Всемирной конференции спикеров парламентов, передает РИА Новости.

«Мы и дальше будем предпринимать все усилия, чтобы добиваться мирных переговоров», — подчеркнула парламентарий.

29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что срок его 10-дневного ультиматума об окончании конфликта России и Украины следует отсчитывать с сегодняшнего дня, 29 июля. Американский лидер посетовал, что Владимир Путин никак не отреагировал на его угрозы, и заявил, что не знает, как повлияют на РФ его предостережения. Ранее Трамп обещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители, к началу осени, но в понедельник неожиданно сократил срок выполнения своих условий.

Ранее россиян призвали не ждать доллар по 150 рублей из-за ультиматума Трампа.