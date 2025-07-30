Россиян призвали не ждать доллар по 150 рублей из-за ультиматума Трампа

Россиянам не стоит ожидать доллара по 150 рублей из-за нового ультиматума президента США Дональда Трампа, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Трамп славится сделками и может вновь пойти на уступки. Но даже если пошлины будут введены, российская экономика и ее основные торговые партнеры найдут выход — подстроятся. В моменте расширение риск-премии в курсе рубля приводит к скачкам валюты — закономерно на фоне высокой спекулятивной составляющей биржевых торгов. Для курса рубля обострение геополитики важно, но некритично. Скорее на траекторию нацвалюты влияет баланс предложения экспорт-импорт, и на фоне снижения ставки ЦБ инвалюты разворачиваются с двухлетнего дна, корпорациям попросту станет легче фондироваться. Но ни о каких алармистских целях — к 150 рублей за доллар — нечего и говорить. По максимуму ожидается среднесрочное движение курса доллара в диапазон 85–90 рублей, евро — 95–100 рублей, юаня — 11,5–12 рублей», — отметил Зельцер.

Он заключил, что девальвации рубля не ожидается, но инвалюты способны высоко отскочить после многомесячного обвала.

29 июля курс доллара в моменте поднимался выше 83 рублей, евро — 95 рублей.

28 июля курс доллара превысил 83 рубля впервые с мая на фоне заявления Трампа, который пригрозил сократить отведенный России срок на урегулирование конфликта в Украине с 50 до 10–12 дней. В случае невыполнения условий он пообещал ввести вторичные пошлины около 100% на товары из стран, сотрудничающих с Россией. Это может означать фактический запрет на экспорт в США для партнеров Москвы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара после слов Трампа.