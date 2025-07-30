На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали не ждать доллар по 150 рублей из-за ультиматума Трампа

Экономист Зельцер исключил доллар по 150 рублей из-за нового ультиматума Трампа
true
true
true
close
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам не стоит ожидать доллара по 150 рублей из-за нового ультиматума президента США Дональда Трампа, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Трамп славится сделками и может вновь пойти на уступки. Но даже если пошлины будут введены, российская экономика и ее основные торговые партнеры найдут выход — подстроятся. В моменте расширение риск-премии в курсе рубля приводит к скачкам валюты — закономерно на фоне высокой спекулятивной составляющей биржевых торгов. Для курса рубля обострение геополитики важно, но некритично. Скорее на траекторию нацвалюты влияет баланс предложения экспорт-импорт, и на фоне снижения ставки ЦБ инвалюты разворачиваются с двухлетнего дна, корпорациям попросту станет легче фондироваться. Но ни о каких алармистских целях — к 150 рублей за доллар — нечего и говорить. По максимуму ожидается среднесрочное движение курса доллара в диапазон 85–90 рублей, евро — 95–100 рублей, юаня — 11,5–12 рублей», — отметил Зельцер.

Он заключил, что девальвации рубля не ожидается, но инвалюты способны высоко отскочить после многомесячного обвала.

29 июля курс доллара в моменте поднимался выше 83 рублей, евро — 95 рублей.

28 июля курс доллара превысил 83 рубля впервые с мая на фоне заявления Трампа, который пригрозил сократить отведенный России срок на урегулирование конфликта в Украине с 50 до 10–12 дней. В случае невыполнения условий он пообещал ввести вторичные пошлины около 100% на товары из стран, сотрудничающих с Россией. Это может означать фактический запрет на экспорт в США для партнеров Москвы.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара после слов Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами