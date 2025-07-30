На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Молдавии созвала экстренное совещание из-за вмешательства в выборы

Санду созвала Совбез из-за «иностранного вмешательства» в выборы
true
true
true
close
Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду 30 июля созовет заседание Высшего совета безопасности страны из-за «иностранного вмешательства» в избирательный процесс. Об этом сообщила администрация главы государства.

В заявлении говорится, что на заседании будут рассмотрены меры борьбы с информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс в Молдавии.

Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. Центральная избирательная комиссия страны планирует открыть к выборам всего два участка для голосования на территории России, где проживают сотни тысяч молдаван.

20 июля посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия испортила отношения с Москвой под давлением Запада, страны которого поддерживают действующую партию власти. Он отметил, что весь комплекс мер, принятых молдавскими властями, в том числе высылка российских дипломатов, выполнены под давлением Брюсселя.

Ранее в Молдавии оппозиция обвинила власти в перекраивании конституции страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами