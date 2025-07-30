Президент Молдавии созвала экстренное совещание из-за вмешательства в выборы

Президент Молдавии Майя Санду 30 июля созовет заседание Высшего совета безопасности страны из-за «иностранного вмешательства» в избирательный процесс. Об этом сообщила администрация главы государства.

В заявлении говорится, что на заседании будут рассмотрены меры борьбы с информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс в Молдавии.

Выборы в парламент Молдавии состоятся 28 сентября. Центральная избирательная комиссия страны планирует открыть к выборам всего два участка для голосования на территории России, где проживают сотни тысяч молдаван.

20 июля посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия испортила отношения с Москвой под давлением Запада, страны которого поддерживают действующую партию власти. Он отметил, что весь комплекс мер, принятых молдавскими властями, в том числе высылка российских дипломатов, выполнены под давлением Брюсселя.

Ранее в Молдавии оппозиция обвинила власти в перекраивании конституции страны.