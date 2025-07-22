ЦИК Молдавии: к парламентским выборам в РФ откроется два участка для голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии планирует открыть к парламентским выборам 28 сентября два участка для голосования на территории России, где проживают сотни тысяч молдаван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК страны.

По данным ведомства, оба пункта для голосования будут работать на территории посольства в Москве, как и на прошлогодних выборах президента.

Решение было принято по предложению Министерства иностранных дел (МИД) Молдавии. Окончательный список участков для голосования должен быть утвержден до 24 августа.

До этого посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия испортила отношения с Москвой под давлением Запада, страны которого поддерживают действующую партию власти. Он отметил, что весь комплекс мер, принятых молдавскими властями, в том числе высылка российских дипломатов, выполнены под давлением Брюсселя.

18 июля президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых жителей страны за службу в Оперативной группе российских войск (ОГРВ).

Ранее в Молдавии не допустили к выборам оппозиционный блок «Победа».