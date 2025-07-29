Власти Молдавии перекраивают конституцию, следуя своим политическим интересам, противоречащим воле большинства молдаван. Об этом заявляет оппозиционная партия социалистов в Telegram-канале.

29 июля в Молдавии отмечают День Конституции. 29 июля 1994 года был принят основной закон молдавского государства. Конституция закрепила статус республики как нейтрального, суверенного и многонационального государства.

Социалисты утверждают, что в последние годы молдавская Конституция подвергается политически мотивированным изменениям, противоречащим как духу закона, так и воле большей части молдавского народа, власти страны во главе с президентом Майей Санду пытаются перекроить Основной закон, уничтожить незыблемость конституционных принципов. Качестве примера приводится тот момент, что словосочетание «молдавский язык» в тексте конституции было заменено на «румынский язык» без согласования с гражданами.

26 июля экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что блок, который создали оппозиционные партии, во внешней политике выступает за восстановление отношений с Российской Федерацией. По его словам, этому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.

Ранее молдавского олигарха приговорили к 24 годам колонии за вывод из РФ ₽48 млрд.