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Посол в Кишиневе объяснил, почему Молдавия испортила отношения с Россией

Посол РФ Озеров: Кишинев испортил отношения с Москвой под давлением Запада
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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия испортила отношения с Москвой под давлением Запада, страны которого поддерживают действующую партию власти. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в интервью ТАСС.

«Та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем», — сказал он.

Посол отметил, что весь комплекс мер, принятых молдавскими властями, в том числе высылка российских дипломатов, выполнены под давлением Брюсселя.

До этого президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых жителей страны за службу в Оперативной группе российских войск (ОГРВ).

В свою очередь руководитель Центра изучения миротворчества Приднестровского государственного университета Елена Бобкова сообщила, что проводимые в Молдавии институциональные преобразования свидетельствуют о подготовке Кишинева к войне.

Ранее российский посол высказался об ухудшении отношений РФ и Молдавии.

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