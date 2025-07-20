Посол РФ Озеров: Кишинев испортил отношения с Москвой под давлением Запада

Молдавия испортила отношения с Москвой под давлением Запада, страны которого поддерживают действующую партию власти. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров в интервью ТАСС.

«Та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем», — сказал он.

Посол отметил, что весь комплекс мер, принятых молдавскими властями, в том числе высылка российских дипломатов, выполнены под давлением Брюсселя.

До этого президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых жителей страны за службу в Оперативной группе российских войск (ОГРВ).

В свою очередь руководитель Центра изучения миротворчества Приднестровского государственного университета Елена Бобкова сообщила, что проводимые в Молдавии институциональные преобразования свидетельствуют о подготовке Кишинева к войне.

Ранее российский посол высказался об ухудшении отношений РФ и Молдавии.