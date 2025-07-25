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В Грузии начались многонациональные военные учения

В Грузии начались военные учения под командованием Тбилиси и Вашингтона
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РИА «Новости»

В Грузии стартовали военные учения Agile Spirit при совместном командовании Тбилиси и Вашингтона. Об этом сообщает газета «Взгляд». Маневры, по данным издания, проходят в учебном центре «НАТО-Грузия» в Крцаниси.

Мероприятия будут проходить до 6 августа в Грузии и Турции.

Помимо Грузии, Турции и США, в учениях примут участие военнослужащие Германии, Греции, Украины, Италии, Молдавии, Польши, Румынии, Болгарии, Литвы и Словакии, а наблюдателями прибудут представители Армении и Японии.

В грузинском военном ведомстве заявили, что цель учений — повысить уровень боевой готовности и оперативные возможности.

В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что блок НАТО стал менее расположен к расширению.

До этого он сообщал, что Грузия не приглашена на июньский саммит НАТО. Альянс, по его словам, сам перевел отношения с Тбилиси в «пассивный режим».

Ранее власти Грузии выразили разочарование отношениями с США.

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