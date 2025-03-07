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В Грузии уличили Прибалтику в желании превратить страну в оружие против России

Спикер Папуашвили: страны Балтии хотят превратить Грузию в оружие против России
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parliament.ge

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страны Балтии намерены сменить правительство в республике, чтобы впоследствии использовать страну в качестве оружия против России. Его слова приводит портал NewsGeorgia.

По его словам, у властей прибалтийских стран в отношении Грузии ровно один интерес – превратить Тбилиси в оружие и инструмент против России.

«У этих трех постсоветских стран есть свои страхи в отношении России. Вместо того, чтобы они смело противостояли этим страхам и, если понадобится, начали воевать, они стараются руками других стран, народов заставить Россию перенести внимание на другие вопросы», — сказал Папуашвили.

До этого депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа назвал Прибалтику самым большим врагом Украины. По словам Заркуа, страны Прибалтики не хотят бороться вместе с Украиной, «как соседи», поскольку «защищают только свои собственные интересы и им все равно, что будет с Украиной».

Ранее Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, в котором Россию назвали главной угрозой.

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