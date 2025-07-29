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В СВР назвали ключевое условие «перезагрузки» отношений Киева с Западом

СВР: замена Зеленского — ключевое условие перезагрузки отношений Киева с Западом
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Замена Владимира Зеленского на посту президента Украины стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с Западом. Об этом рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве уточнили, что недавно в одном из «курортных альпийских местечек» представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова и экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.

«Обсуждались перспективы замены В. Зеленского на посту главы киевского режима. <...> Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией», — сказано в сообщении.

До этого журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что США могут силой сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины. По его данным, украинский лидер находится «в списке на изгнание», занять его место может экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Перестановки, как утверждает Херш, ожидаются в течение нескольких месяцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом депутат Рады Артем Дмитрук рассказал, что заменить Зеленского на Залужного на посту президента страны не так просто: нужны либо выборы, либо переходный период с временным кабмином.

Ранее в США заявили о панике Зеленского на фоне протестов.

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