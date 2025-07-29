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Зеленский подписал закон о выселенных из Польши украинцах

Зеленский признал депортацией выселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о признании незаконными решений о выдворении украинцев из Польши в период с 1944 по 1951 годы. Эта информация отражена в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады.

Отмечается, что в 1944 году Польский комитет национального освобождения заключил договоры с Белорусской ССР, Украинской ССР и Литовской ССР, которые позволили польской армии насильно депортировать украинцев. В результате на территорию Советского Союза были отправлены 480 тысяч человек.

В соответствии с новым законопроектом Киев обязуется предоставить компенсации и социальные гарантии депортированным и их потомкам.

23 июля представитель Пограничной стражи Польши Шимон Мостицкий сообщил, что с начала 2025 года с территории республики депортировали почти 100 украинских граждан. По его словам, чаще всего выдворенные за границу Польши украинцы совершали хулиганство, кражи и занимались вождением в нетрезвом виде. По имеющимся данным, в настоящее время на территории Польши живут от 1,5 млн до 2,5 млн украинцев.

19 июля французская газета Le Figaro написала, что беженцы с Украины жалуются на резкое ухудшение к ним отношения со стороны жителей Польши.

Ранее жители Польши высказались против помощи Украине.

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