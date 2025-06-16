Жители Польши выступили против дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает Myśl Polska.

Согласно материалу издания, еще до того, как Украина попросила Еврокомиссию организовать помощь других членов Евросоюза, Польша «в инициативном порядке бросилась раньше всех оплачивать киевские кредиты».

«Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине», — пишет Myśl Polska.

6 июня депутат польского сейма Марчин Пшидач заявил, что большинство граждан Польши выступают против поддержки Украины, если Киев не совершит «определенные действия».

10 июня министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк и глава МВД Германии Александр Добриндт выступили за вывод украинских беженцев из систем социальной поддержки. По данным ведомства, сегодня в Германии проживает около 1 млн граждан Украины. При этом в Польше число украинских беженцев составляет 1,5 млн.

Ранее в Польше задержали «российского шпиона».