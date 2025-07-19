Украинские беженцы столкнулись с ухудшением отношения к ним в Польше

Le Figaro: каждый третий украинец в Польше сталкивался с пренебрежением

Беженцы с Украины отмечают резкое ухудшение к ним отношения со стороны жителей Польши. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По данным опроса, в 2025 году Польша столкнулась с проблемой интеграции: 38% поляков утверждают, что им не нравятся украинцы, и только 30% относятся к ним положительно. Это на 10 пунктов ниже по сравнению с 2024 годом и на 21 пункт по сравнению с 2023 годом, говорится в статье.

При этом каждый третий украинский беженец признался, что когда-либо сталкивался с пренебрежительным отношением или чувством превосходства со стороны поляков. Также украинцы опасаются ужесточения миграционной политики и вследствие этого депортации после прихода к власти избранного президента Кароля Навроцкого.

В Польше в настоящее время проживают до полутора миллионов граждан Украины.

Ранее жители Польши высказались против помощи Украине.